Легендарный украинский боксер завершил карьеру

Главное: Украинский боксер Александр Гвоздик решил завершить карьеру. Спортсмен повесил перчатки на гвоздь в возрасте 33 лет.

Детали: Легендарный украинский боксер-полутяжеловес, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Александр Гвоздик завершил карьеру в возрасте 33 лет, об этом сообщает «Трибуна».

Пока спортсмен не комментирует свое решение.

Издание напоминает, что свой последний бой украинец провел 19 октября 2019 года, проиграв титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву.

Всего в профессиональном ринге Александр Гвоздик провел восемнадцать боев, из которых выиграл семнадцать (четырнадцать – нокаутом).

В тему 19 октября 2019 года сообщалось, что Гвоздика увезли в больницу после нокаута от Бетербиева.

20 октября 2019 года стало известно, что врачи решили оставить Гвоздика в больнице, изучив снимки головы.