11 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 11 июня — 163-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 29 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 11 июня будет в 04:47:55, заход в 21:10:07. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 22 минут.

11 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 19.96. Сегодня Луна будет убывающая. Процент освещенности Луны — 72.4%. Заход Луны будет в 10:29:18.

Какой церковный православный праздник отмечается 11 июня

Сегодня, 11 июня, православные чтят:

— память преподобномученицы Феодосии девы (730);

преподобномученица Феодосия

— память блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского (1494);

— обретение мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (2000);

— память мученицы Феодосии девы, Тирской (307–308);

— память Первого Вселенского Собора (325);

— Собор святых Красноярской митрополии;

— память священномученика Иоанна Преображенского, протодиакона, и мученика Андрея Трофимова (1938);

— память святителя Луки (Войно-Ясенецкого), исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского (1961). Войно-Ясенецкий был политзаключенным, прошедшим ссылки, тюрьмы, пытки и... ставшим в итоге лауреатом Сталинской премии. Он был знаменитым хирургом, спасшим от слепоты сотни людей. Это гениальный врач и талантливый православный проповедник;

Лука Войно-Ясенецкий

— память икон Божией Матери: Мателикийской (Метелинской); «Споручница грешных» (1843); Цесарской — Боровской; «Недремлющее Око».

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 11 июня

11 июня отмечается:

— у католиков — День святого апостола Варнавы,

— в Дании — День рождения Принца Хенрика,

— на Гавайях (США) — день Камехамехи, праздник в честь первого короля Гавайев,

— в России — Общероссийский день рассеянного склероза.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 11 июня

11 июня в Украине никаких особых праздников не отмечают.

11 июня в Украине родились такие известные люди:

— скульптор Александр Архипенко (1887),

Александр Архипенко

— юрист Петр Демчук (1900).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 11 июня

11 июня 1496 года Христофор Колумб завершил своё второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашёл путь в Китай.

11 июня 1742 года Бенджамин Франклин изобрёл экономичную печь.

11 июня 1770 года Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф у побережья Австралии.

11 июня 1842 года вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мёртвые души».

первое издание «Мёртвых душ» Гоголя

11 июня 1901 года острова Кука объявлены частью Новой Зеландии.

11 июня 1913 года в Киеве открылась Всероссийская сельскохозяйственная выставка.

11 июня 1965 года английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.

11 июня 1975 года была добыта первая нефть в Северном море.

11 июня 1990 года Верховная рада Украины приняла решение о введении нового порядка исчисления времени — было установлено время второго часового пояса.

11 июня 1992 года в России принята печально известная государственная программа ваучерной приватизации. Приватизацию обычно связывают с именами Егора Гайдара и и его масонского правительства, а также Анатолия Чубайса, занимавшимися в 1990-е годы приватизацией промышленных предприятий, итоги которой часто подвергаются резкой критике.

Народные приметы, традиции и праздники 11 июня

11 июня в народе отмечается Феодосья Колосятница.

На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок.

11 июня люди придерживались разных поверий. По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая. Когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела» и если по ней прыгать, это нанесет ей вред.

С Феодосьи начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками — чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.

В прежние времена 11 июня наблюдали за воробьями. Если они веселы, подвижны, драчливы — это к хорошей погоде.

Именинники 11 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Феодосия,

— Иоанн,

— Иов,

— Андрей,

— Лука.

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