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Автовладельцы Донетчины оплатили более полутора миллиона гривен транспортного налога

Автовладельцы Донетчины оплатили более полутора миллиона гривен транспортного налога

За пять месяцев 2020 владельцы транспортных средств Донецкой области перечислили в местные бюджеты почти 1,6 миллиона гривен транспортного налога. Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.

Как сообщается, граждане уплатили 595,7 тыс. грн, а вклад юридических лиц — владельцев автомобилей в местные бюджеты области составил 954,5 тысяч гривен.

Как напоминает «Остров», с 1 января 2020 изменена расчетная средняя стоимость автомобилей. Так, объектом налогообложения транспортным налогом являются транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более 5 лет (с 2015 года выпуска включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы (в 2020 году — 1 771 125 гривен).

В этом году в перечень попали такие марки автомобилей: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, RezvaniBeast, Rolls-Royce, Tesla и Toyota. Ставка транспортного налога составляет 25 000 гривен в год.

Как прокомментировала изданию руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, налоговики Донетчины продолжают до 1 июля присылать гражданам уведомления-решения.

«Транспортный налог уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения такого налогового уведомления-решения, юридическими лицами — авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации», — отметила Ирина Долозина.

Как ранее сообщалось, более 480 миллионов эконалога поступило на защиту окружающей среды Донетчины

Тэги: и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области, Ирина Долозина

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