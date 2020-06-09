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В Таиланде найдено тело украинской журналистки, которая написала мистическую книгу

В Таиланде найдено тело украинской журналистки, которая написала мистическую книгу

Главное: Украинская журналистка Ольга Фролова найдена мертвой в Таиланде, где жила последние пять лет. Ее муж подозревает, что это могло быть самоубийство. Незадолго до смерти она написала книгу с мистическим названием «Уроборос».

Детали: В Таиланде обнаружено тело журналистки из Днепра Ольги Фроловой. Как сообщает «Апостроф» со ссылкой на ее супруга Дмитрия, о пропаже он заявил в начале июня, а 7 июня полиция нашла ее мертвой. «Она пролежала там долго. На теле были не различимы татуировки. Лицо неузнаваемо. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля», — рассказал муж в комментарии одному из телеканалов, добавив, что в Таиланде женщина жила уже пятый год.

Официально о причинах ее смерти ничего не сообщается, однако супруг намекнул, что речь может идти о самоубийстве или смертельной болезни: «Зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые подала, когда уходила...». «Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь», — добавил Дмитрий, сообщив, что у них остался сын.

По данным издания, незадолго до смерти Ольга Фролова написала книгу под названием «Уроборос» и поблагодарила семью словами «Спасибо, что терпели меня».

Отметим, что Уроборос представляет из себя один из древнейших мистических и философских символов в виде змеи или дракона, кусающего себя за хвост. В соответствии с современной аналитической психологией это архетип, который символизирует темноту и саморазрушение одновременно с плодородностью и творческой потенцией.

В тему: 17 июля 2019 года в Одессе было найдено тело украинского шоумена и ведущего из Днепра Евгения Щербакова. Это трагическое событие обросло большим количеством мифов, разбор которых «Фраза» сделала здесь.

Тэги: Таиланд, самоубийство, книга, смерть, криминал, муж, журналистка, Ольга Фролова

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