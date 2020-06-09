Главные новости за 9 июня 2020 года

— Пьяный российский актер Михаил Ефремов устроил кровавое ДТП в центре Москвы. Погиб человек.

— Российского актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, отпустили под подписку о невыезде. За аварию ему светит двенадцать лет колонии.

— Известный российский актер Михаил Ефремов, который накануне спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, за 30 секунд до того едва не попал еще в одну аварию. Благо, водитель другого автомобиля продемонстрировал отменную реакцию.

— За минувшие сутки коронавирсом в Украине заболели 394 человека. Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской, Житомирской, Закарпатской областях, а также в Киеве.

— Украина готовится открыть авиасообщение после карантина из-за пандемии коронавируса. Назван список стран, куда и откуда можно полететь.

— В Украине семь областей и Киев все еще не готовы к смягчению карантина. Связано это с тем, что уровень инцидентности там (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) превышает допустимые показатели.

— Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел заболеть коронавирусом. Он объяснил, почему передумал.

— Несмотря на то, что в Европе ситуация с коронавирусом улучшается, в целом в мире все наоборот. За одни сутки число новых случаев COVID-19 превысило 136 тысяч.