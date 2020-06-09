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Митрополит Антоний объяснил, чем опасны самолюбие и гордыня

Митрополит Антоний объяснил, чем опасны самолюбие и гордыня

Главное: Самонадеянность и гордость приводят к тому, что человек сам толкает себя в пучину зла и страданий. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Самонадеянные и неблагодарные люди, забывающие о Боге, сами лишают себя Его любви и помощи.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), размышляя о толковании пророчеств Исаии, которые остаются актуальными и для современного человека.

«Люди, требующие ежечасно доказательств от Бога Его мощи и силы, ждущие постоянных чудес, демонстрируют самолюбие и гордыню. Они как бы говорят: «Я лучше, я сам все прекрасно знаю и во всем сам разберусь». Таковых ждет печальное будущее. Неблагодарность и гордыня сводит людей с ума. Многие гордецы заканчивают жизнь сумасшествием в той или иной степени. Это страшная расплата за свою самоуверенность», - отметил владыка.

По его словам, Господь дает человеку выбор, как поступать.

«Он не желает нас заставлять, Он дает каждому человеку право выбора: быть с Ним или без Него. Он хочет добровольной любви, а не должной повинности. Что это значит? Господь не будет защищать, оберегать, утешать того, кто не нуждается в Нем, кто не слушает Его слов, кто не кается в своих немощах и грехах», - напомнил архиерей.

Архиерей объяснил, в чем страшная опасность полуправды, смешения добра и зла.

«Сегодня большинство средств массовой информации, защищая интересы определенных групп, предлагают нам называть черное – белым, зло – добром. Идет подмена идейных и ценностных понятий, размываются границы между пороком и добродетелью, ложь возносится на пьедестал. Когда люди дезориентированы, беспринципны, ими легче управлять. Поэтому большинство власть имущих и стремится вырастить недумающего потребителя, готового чему угодно верить и все предложенное потреблять», - сказал владыка.

По его мнению, проблема подмены понятий происходит и в церковной среде.

«Идя на поводу своих страстей, отпавшие от истины церковные деятели предложили верующим продукт, содержимое которого не соответствует названию: ложь в яркой и модной обертке, которую всеми силами безуспешно пытаются выдать за новую правду. Но Господа ведь не обмануть. И правда одна во все времена. Нарушение заповедей не скрыть под личиной приличия. Воровство и грабеж, жадность и лицемерие остаются в глазах Бога воровством и грабежом, жадностью и лицемерием, как бы их ни называли пред людьми», - напомнил митрополит Антоний.

Счастливее всех тот, кто больше любит Бога.

«Нам следует непрестанно взывать к Господу, молить Его о помиловании и смягчении нашего сердца, испрашивать сил в соблюдении заповедей Божьих – и тогда наша жизнь будет торжеством радости и любви, наполнится светом Христовым и Его благодатными милостями», - призвал владыка.

В тему: Ранее митрополит Антоний рассказал, чем опасны суеверия для современного человека

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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