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На Донетчине пес набросился на маленькую девочку

На Донетчине пес набросился на маленькую девочку

Главное: В Бахмуте (Донецкая область) собака набросилась на четырехлетнюю девочку. С множественными ранами от укусов ребенок был доставлен в больницу.

Детали: В Донецкой области в городе Бахмут собака покусала 4-летнюю девочку. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Как отмечается, происшествие произошло недалеко от дома, где проживает ребенок — неизвестный пес напал на девочку 2015 рождения. В результате нападения ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, рваные раны головы, множественные раны от укусов на туловище и лице.

Сейчас ребенок находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные следственные действия в рамках открытого уголовного производства по факту несчастного случая.

В тему: В июне 2018 года в Ирпене стаффордширский терьер отгрыз матери своего хозяина кисти рук.

В начале июля в Николаеве бродячий пес набросился на ребенка и покусал его за лицо.

13 июля 2018 года, на улице Елены Телиги бойцовый пес напал на людей.

14 января 2019 года в Голосеевском районе Киева американский стаффордширский терьер напал на двух женщин.

В середине января 2019 год в Бердянске бродячая собака покусала 17-летнюю девушку.

В феврале 2019 года в Кировоградской области в городе Кропивницкий стая собак напала на 10-летнего мальчика, который шел в школу.

В конце марта минувшего года в Днепре стая бездомных собак напала на женщину. В результате нападения она сломала руку и позвоночник.

В июне 2019 года в Киевской области в городе Васильков собака бойцовской породы набросилась на пожилую женщину. Пес был привязан, но сумел сорваться с привязи и выскочить на улицу.

Тогда же в Волынской области в селе Змиинец пес, сорвавшийся с цепи, искусал 8-летнюю девочку.

Тэги: общество, происшествие, собака, Донецкая область, Бахмут

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