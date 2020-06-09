На Донетчине пес набросился на маленькую девочку

Главное: В Бахмуте (Донецкая область) собака набросилась на четырехлетнюю девочку. С множественными ранами от укусов ребенок был доставлен в больницу.

Детали: В Донецкой области в городе Бахмут собака покусала 4-летнюю девочку. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Как отмечается, происшествие произошло недалеко от дома, где проживает ребенок — неизвестный пес напал на девочку 2015 рождения. В результате нападения ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, рваные раны головы, множественные раны от укусов на туловище и лице.

Сейчас ребенок находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные следственные действия в рамках открытого уголовного производства по факту несчастного случая.

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