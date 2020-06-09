Названы регионы Украины, которые не готовы к смягчению карантина

Главное: В Украине семь областей и Киев все еще не готовы к смягчению карантина. Связано это с тем, что уровень инцидентности там (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) превышает допустимые показатели.

Детали: По состоянию на сегодняшний день в Украине не готовы к смягчению карантина семь областей и Киев. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, регионы не соответствуют необходимым критериям.

В частности, как отметили в ведомстве, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области и город Киев. В этих регионах уровень инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) превышает допустимые показатели.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений объясняется также и по данным среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тыс. населения, и из-за загруженности коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью.

В тему: За минувшие сутки коронавирсом в Украине заболели 394 человека. Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской, Житомирской, Закарпатской областях, а также в Киеве.