Стало известно, с какими странами возобновит авиасообщение Украина после карантина

Главное: Украина готовится открыть авиасообщение после карантина из-за пандемии коронавируса. Назван список стран, куда и откуда можно полететь.

Детали: Власти Украины готовятся открыть авиасообщение после карантина из-за пандемии коронавируса. Как передает «Интерфакс-Украина», министерство иностранных дел нашей страны назвало страны, с которыми это будет сделано в первую очередь.

Так, возобновление авиасообщения планируется с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

В МД отметили, что «подавляющее большинство стран осуществляет контроль за симптомами».

Дипломаты говорят: «Такие страны как Австрия, Китай, Япония проводят еще и обязательные тестирования на наличие коронавируса по прилету. Такие страны, как Кипр, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты осуществляют быстрые тесты».

Сообщается, что почти всех странах существует и обязанность по самоизоляции, а в Австрию, Чехию, Сербию можно въехать со справкой о сделанном в течение последних двух-четырех дней тесте на отсутствие вируса.

В тему 1 июня 2020 года сообщалось, что в Украине возобновилось движение поездов. На очереди самолеты.