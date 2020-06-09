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Украинский тренер, которого активно сватали в «Динамо», возглавит турецкий гранд

Украинский тренер, которого активно сватали в «Динамо», возглавит турецкий гранд

Главное: Украинский тренер Сергей Ребров, который сейчас возглавляет венгерский «Ференцварош», согласился возглавить турецкий «Фенербахче». Агент Реброва Шандор Варга подтвердил эту информацию.

Детали: Бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, который в настоящее время возглавляет венгерский «Ференцварош», подписал контракт с турецким грандом — стамбульским «Фенербахче». Об этом сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на турецкую прессу.

Как утверждается, в ближайшее время по этому поводу будет сделано официальное заявление сторон. Ребров завершит сезон с нынешним клубом, а работу в Турции начнет уже с нового сезона. Также сообщается, что украинский специалист уже «начал формировать планы на новый сезон».

Агент Реброва Шандор Варга подтвердил информацию, что тесный контакт тренера со стамбульским клубом имеет место быть.

46-летний Ребров имеет с «Ференцварошем» контракт до лета 2023 года, но уже уведомил нынешних работодателей о своем предстоящем уходе.

Стоит добавить, что специалиста активно сватали обратно в киевское «Динамо» на место Алексея Михайличенко, который, по слухам, не горит желанием продолжать сотрудничество с киевским клубом.

Ребров выступал в составе «Фенербахче» с 2002 по 2004 годы в аренде из «Тоттенхэма» и стал чемпионом Турции в сезоне-2003/2004.

В тему: Сергей Ребров покинул пост главного тренера ФК «Динамо» (Киев) по окончании сезона 2016-2017. О своем решении он заявил на пресс-конференции после победы в матче последнего тура чемпионата Украины по футболу над одесским «Черноморцем».

Тэги: ФК Динамо (Киев), футбол, спорт, Сергей Ребров, ФК Фенербахче, Динамо

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