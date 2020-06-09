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Актер-убийца Михаил Ефремов признал свою вину. Его осудила собственная дочь

Актер-убийца Михаил Ефремов признал свою вину. Его осудила собственная дочь

Главное: Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, признал свою вину. Его уже осудила собственная дочь.

Детали: 56-летний российский актер Михаил Ефремов, устроивший 8 июня смертельное ДТП в центре Москвы, признал свою вину, об этом сообщают местные СМИ.

Адвокат артиста поведал: «Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин».

Правоохранители говорят, что на допросе Михаил Ефремов не смог пояснить, откуда ехал на автомобиле и кто еще находился с ним в салоне, а следователь всю ночь «безуспешно пытался взять показания у артиста», который «выражал мысли с трудом, скорее мычал, чем говорил и не мог вспомнить, что произошло».

В итоге, говорят в МВД, «следователь принял решение отпустить актера под подписку о невыезде, чтобы тот мог прийти в себя и проспаться».

Напомним, накануне пьяный Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и протаранил машину Lada – ее водитель умер в реанимации.

Актера же осудила даже собственная дочь Анна-Мария, которая написала у себя в Instagram: «Я искренне надеялся, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьезной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно».

За преступление актеру светит двенадцать лет колонии.

В тему 9 июня 2020 года стало известно, что актера-убийцу Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, отпустили на свободу.

9 июня 2020 года мы публиковали видео момента ДТП с участием Михаила Ефремова.

Тэги: ДТП, авария, Москва, Россия, актер, культура, Михаил Ефремов

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