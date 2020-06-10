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10 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

10 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 10 июня — 162-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 28 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 10 июня будет в 04:48:12, заход в 21:09:26. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 21 минут.

10 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 19.01. Сегодня Луна будет убывающая. Процент освещенности Луны — 80.9%. Заход Луны будет в 09:21:06.

Какой церковный православный праздник отмечается 10 июня

Сегодня, 10 июня, православные чтят:

— память преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского (IX);

Никита исповедник

 

— память святителя Игнатия Ростовского, епископа (1288);

— память преподобной Елены Дивеевской (Мантуровой) (1832);

— память святителя Геронтия, митрополита Московского и всея России (1489);

— память священномученика Евтихия, епископа Мелитинского (I);

— память мученицы Еликониды Солунской (Фессалоникийской) (244);

— память священномученика Елладия, епископа Восточного (VI–VII);

— память святителя Германа Парижского, епископа (576);

— память преподобномучеников Макария (Моржова), иеромонаха, Дионисия (Петушкова), иеросхимонаха, священномученика Николая Аристова, диакона, мучеников Игнатия Маркова и Петра Юдина (1931);

— память преподобноисповедника Ираклия (Мотяха), схимонаха (1936);

— память преподобномученицы Гермогены (Кадомцевой), монахини (1942);

— празднования в честь икон Божией Матери: Никейской (Бысть Чрево Твое Святая Трапеза) (304), Антиохийской, Галичской (Чухломской) (1350).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 10 июня

10 июня на международном уровне отмечается:

— Всемирный день модерна. Создан для пропаганды искусства высокого стиля модерн в архитектуре, живописи, поэзии, музыке и т.д.

— Международный день геральдики. Геральдика — историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов, традиций и практики их использования.

Также 10 июня отмечается:

— в Иордании — День арабской армии,

— в Молдавии — День пограничника,

— в Португалии — День Португалии или День Камоэнса (португальский поэт, крупнейший представитель португальской литературы эпохи Возрождения XVI века),

— в Японии — День часов.

Есть еще один необычный праздник, который отмечают 10 июня:

— День шариковой ручки. В июне 1943 года венгерские изобретатели братья Биро, Ласло и Дьёрджи, стали владельцами патента США на шариковую ручку № 2,390,636.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 10 июня

10 июня в Украине никаких особых праздников не отмечают.

Также 10 июня в Украине не отмечаются дни рождения известных людей.

Знаменитые исторические события в мире и Украине 10 июня

10 июня 404 года из Константинополя изгнали богослова Иоанна Златоуста.

10 июня 1596 года открытие острова Медвежий голландской экспедицией Виллема Баренца и Якоба ван Хемскерка.

10 июня 1610 года первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен (Северная Америка).

10 июня 1692 года первые «ведьмы» были повешены в американском Салеме.

 

10 июня 1776 года король Франции Людовик XVI тайно выдал драматургу Пьеру Бомарше миллион ливров для передачи их на нужды борцов за независимость США. Участие Франции в североамериканской войне лишь усилило стремление к политической свободе. И уже 21 сентября 1792 года Людовик XVI в результате переворота был низложен, предан «суду» и вскоре казнён на гильотине.

10 июня 1793 года, после казни законного короля Людовик XVI, Париже создан первый в мире публичный зоопарк. В него были переведены животные из бывшего королевского зверинца в Версале.

10 июня 1793 года столицей США вместо Филадельфии стал Вашингтон.

10 июня 1809 года Папа Римский Пий VII отлучил Наполеона Бонапарта от церкви.

10 июня 1886 года консилиум врачей признал короля Людвига II Баварского сумасшедшим.

10 июня 1909 года впервые в мире был использован сигнал SOS.

10 июня 1935 года было основано сообщество «Анонимные Алкоголики».

10 июня 1936 года в СССР основана киностудия «Союздетмультфильм» (ныне «Союзмультфильм»).

10 июня 1940 года Италия объявила войну Франции и Великобритании.

10 июня 1946 года была провозглашена итальянская республика.

10 июня 1964 года в Москве был открыт памятник Тарасу Шевченко.

памятник Шевченко Москва

10 июня 1971 года США отменили эмбарго на торговлю с Китаем.

10 июня 2003 года с мыса Канаверал запущена ракета-носитель с марсоходом «Spirit» на борту.

10 июня 2010 советско-украинским транспортным самолётом Ан-225 перевезён самый длинный груз в истории воздушных транспортировок — две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая.

10 июня 2016 года во Франции стартовал 15-й чемпионат Европы по футболу.

Народные приметы, традиции и праздники 10 июня

10 июня в народе отмечается Никита Гусятник или Полудницы.

В народе же святого называли стражем гусей, а попросту — Гусятником. По народному поверью, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц.

Второе народное название 10 июня — Полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Считалось, что они в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян. Считалось, что они хотят измучить мужиков и лишить их мужской силы. В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они разозлятся и высушат поля.

Беременных 10 июня специально посылали в поле — чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве — к легким родам и к здоровому ребенку.

Обращали 10 июня внимание и на приметы погоды. Если день выдавался тихим — ждали к осени хорошего урожая.

Именинники 10 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Никита,

— Игнатий,

— Елена,

— Макарий,

— Дионисий,

— Петр,

— Николай,

— Ираклий,

— Гермогена,

— Евтихий,

— Еликонида,

— Елладий.

Тэги: праздник, история, календарь

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