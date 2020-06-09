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Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, но передумал

Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, но передумал

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел заболеть коронавирусом. Он объяснил, почему передумал.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале пандемии коронавируса сам хотел заразиться. Об этом он сообщил изданию «Украинская правда».

Владимир Зеленский признался, что «хотел на себе пройти этот этап, чтобы людям было легче».

По его словам, «когда был у нас момент депрессии, мы собрались, я предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой, и проживу это нормально».

Глава государства добавил: «Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума».

Он сказал: «В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем. Решили, что слишком, что перебор».

По его словам, «семья не простила бы мне этот поступок, сказали бы, что я сумасшедший и, в принципе, были бы правы».

В тему 4 июня 2020 года сообщалось, что Зеленский может не соблюдать карантин. Потому что «шеф всегда прав».

22 мая 2020 года информировалось о том, что Зеленский ответил, что не может заниматься вопросом передачи Киево-Печерской лавры.

Тэги: политика, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус

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