Названы регионы Украины с наибольшим суточным приростом больных коронавирусом

Главное: За минувшие сутки коронавирсом в Украине заболели 394 человека. Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской, Житомирской, Закарпатской областях, а также в Киеве.

Детали: По состоянию на сегодняшнее утро в Украине зафиксировано уже 27856 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — менее 400 случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

В частности, как отметили в ведомстве, из 27856 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 394 инфицированных.

Вследствие болезни в целом умерли 810 человек, из них 13 — за последние сутки.

При этом 12412 человек выздоровели, за последние сутки — 217.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, за минувшие сутки больше всего людей заболели COVID-19 во Львовской, Закарпатской, Житомирской областях и в Киеве.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области — 49, Закарпатской области — 39, Житомирской области — 38 и в городе Киев — 33», — заявил министр.

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