Актера-убийцу Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, отпустили на свободу

Главное: Российского актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, отпустили под подписку о невыезде. За аварию ему светит двенадцать лет колонии.

Детали: 56-летнего российского актера Михаила Ефремова, который вечером понедельника, 8 июня, устроил смертельное ДТП в центре Москвы, вылетев пьяным за рулем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу, где буквально разорвал машину Lada, отпустили под подписку о невыезде. Полиция заявила также о «надлежащем поведении» артиста после аварии.

Правоохранители уточнили, что против Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело о нарушение ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Но теперь, после смерти водителя, обвинение актеру переквалифицировали по статье 264 УК РФ со второй части на четвертую, которая предусматривает до двенадцати лет колонии.

В тему 9 июня 2020 года мы публиковали видео момента ДТП с участием Михаила Ефремова.