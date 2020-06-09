На Одесщине два села закрыли на карантин

Главное: Сразу в двух населенных пунктах в Одесской области ужесточены карантинные меры. В частности, там введен особый режим въезда-выезда.

Детали: В Одесской области два населенных пункта закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19. Так, в селах Криничное и Дмитровка устанавливают контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает пресс-служба Болградской рагосадминистрации.

Как отмечается, по состоянию на 8 июня в Болградском районе зарегистрированы 34 случая заболеваемости COVID-19.

«В связи со вспышкой принято решение запретить в районе деятельность учреждений культуры, совершение межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь прохождения которых пролегает через Болградский район, работу учреждений общего среднего образования, которые совершают подготовку пунктов проведения ЗНО, в том числе пробного тестирования», — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня в селах Дмитровка и Криничное вводится особый режим въезда-выезда. На период введения особого режима через села запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в пригородном и междугородном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность заведений питания.

Главному санврачу района поручили ввести учет лиц которые въезжают на территорию населенных пунктов, обеспечить им самоизоляцию, температурный контроль водителей, пассажиров и граждан, которые пересекают КПП.

Карантинные мероприятия в этом регионе будут ослаблены лишь после улучшения эпидемиологической ситуации.

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