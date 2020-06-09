Жуткое ДТП в Житомирской области: погибли четыре человека

Главное: В Житомирской области произошло смертельное ДТП. Погибли трое взрослых и один ребенок.

Детали: Утром понедельника, 8 июня, возле села Скребеличи Житомирской области произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали трое взрослых и ребенок.

Погибли девятимесячная девочка, а также две женщины 46 и 50 лет и 24-летний парень, который сидел за рулем Daewoo Lanos.

Еще два человека, которые ехали в Mitsubishi (23-летний парень и 18-летняя девушка) пострадали.

Известно, что трагедия произошла после того как водитель Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в Daewoo Lanos.

Как передает ГСЧС, авария случилась на автодороге Орехов – Словечно.

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