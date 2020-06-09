Букмекеры продолжают понижать шансы Трампа на второй срок

Главное: Шансы действующего президента США Дональда Трампа остаться на второй срок уменьшаются. Так считают букмекеры.

Детали: Авторитетная британская букмекерская контора William Hill продолжает понижать шансы действующего президента США Дональда Трампа выиграть выборы 3 ноября.

За последние несколько дней вероятность его победы снизилась с 2,1 к 1 до 2,2 к 1 (почти на 10%) на фоне нарастающих в стране протестов.

При этом котировки кандидата от демократов Джо Байдена наоборот выросли: с 1,91 к 1 до 1,8 к 1.

В тему 4 июня 2020 года Байден впервые обошел Трампа у букмекеров.

2 июня 2020 года сообщалось, что Трамп останется на второй срок.