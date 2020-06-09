Порносайт поддержал негромайдан в США и призвал «делать чернокожих детей»

Главное: Ведущий порносайт решил поддержать негромайдан в США. На них все чаще появляется хэштег #blacklivesmatter и видео, на которых чернокожие мужчины доминируют над белыми женщинами.

Детали: В сети появилось порно на тему массовых протестов в США. Ролики опубликованы на популярном сайте Pornhub.

На ресурсе появилось несколько десятков видео для взрослых под хэштегом #blacklivesmatter («жизни чернокожих имеют значение). Как известно, этот призыв используется участниками акций протестов, пишет Наша версия.

Преимущественно, в таких роликах чернокожие мужчины занимаются сексом с белыми женщинами. В одном из роликов есть призыв «делать чернокожих детей».

Некоторые авторы творчески переосмыслили лозунг активистов. Так можно встретить видеоролики под тегами #blackcocksmatter и #blackdicksmatter («члены чернокожих имеют значение»).

В тему: В начале 2020 года мы писали о том, что в центре Львова внезапно начали крутить «порнуху».