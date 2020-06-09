Дожди и жара: синоптики рассказали, как изменится погода в Украине к концу недели

Главное: В конце этой недели Украину вновь накроют дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на конец этой недели. Как говорят синоптики, ближе к выходным нашу страну целиком накроют дожди.

При этом сохранится жаркая погода: днем будет до плюс 24-32, а ночью 13-20 тепла.

Интересно, что самая теплая погода ожидается в Киеве: днем 30-32 тепла, а ночью плюс 18-20. При этом в столице пройдут дожди.

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