Главное: Министр здравоохранения Степанов назвал медицинскую реформу Ульяны Супрун убийством медицинской системы Украины. И пообещал исправить ситуацию.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил то, о чем многие догадывались: задачей медицинской реформы экс-главы Минздрава Украины Ульяны Супрун было убийство медицинской системы в Украине. Эмоциональный ответ министра был вызван вопросом журналистки о Западноукраинском медицинском детском центре, который, с её слов, недополучил по сравнению с прошлым годом 28 миллионов гривен, пишет Шарий.

«Это один из очень ярких примеров последствий того эксперимента, который внедрило предыдущее руководство МОЗ и почему-то обозвало это медицинской реформой. Это то, что было направлено на убийство украинской медицины», — сказал Степанов.

Министр заверил, что планирует исправить ситуацию внедрением антикризисного плана и вернуть финансирование тем больницам, которым его не хватает.

Ранее Максим Степанов записал видеообращение, в котором заявил о давлении со стороны предшественников и сторонников медреформы Ульяны Супрун, второй этап которой решили серьезно откорректировать.

В тему: 13 мая 2020 года мы писали о том, что против Супрун в Украине могут открыть дело.

4 мая 2020 года мы сообщали, что Зеленский поддерживает приостановку «медреформы» имени Супрун.

Также вы можете почитать о том, что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун.