Коронавирусная ситуация в мире ухудшается, – ВОЗ

Главное: Несмотря на то, что в Европе ситуация с коронавирусом улучшается, в целом в мире все наоборот. За одни сутки число новых случаев COVID-19 превысило 136 тысяч.

Детали: В Европе улучшается ситуация с распространением COVID-19, но в глобальном масштабе в мире она ухудшается. В частности, в Центральной Америке пандемия все еще не достигла своего пика. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Reuters.

По его словам, в воскресенье, 7 июня, число новых случаев COVID-19 превысило 136 тыс. за один день.

«Почти 75% вчерашних случаев относились к десяти государствам, в основном в Америке и Южной Азии», – отметил он.

В связи с этим он призвал все страны «не снимать ногу с педали газа» в борьбе с пандемией.

Отметим, в мире зафиксировано почти 7 млн случаев заболевания коронавирусом и почти 400 тысяч летальных исходов.

В тему: В Южной Азии, а именно в Индии и Пакистане, зафиксирован резкий рост заражения коронавирусной инфекцией. Этот регион рискует стать новым эпицентром пандемии коронавируса.