Стало известно, какой регион рискует стать новым эпицентром пандемии коронавируса

Главное: В Южной Азии, а именно в Индии и Пакистане, зафиксирован резкий рост заражения коронавирусной инфекцией. Этот регион рискует стать новым эпицентром пандемии коронавируса.

Детали: Южная Азия рискует стать новым эпицентром пандемии коронавируса в связи со всплеском заболеваемости в Индии и Пакистане. Об этом сообщает Deutsche welle со ссылкой на данные Центра коронавирусных исследований Университета Джона Хопкинса.

В субботу, за несколько дней до ослабления карантина, в Индии зафиксировано 10 тыс. 521 заболеваний. В общее число больных достигло 246 тыс. 454 человек, умерших — 6 тыс. 946 человек. Статистика заболеваемости в Индии превзошла Испанию.

Города второй по численности населения страны мира испытывают трудности с размещением новых пациентов в больницах. Уровень тестирования крайне низок. Резкий рост числа зараженных связан с быстрым выходом экономики из карантина.

Через несколько дней власти планируют разрешить открытие ресторанов и храмов.

Тем временем в Пакистане в тот же день власти зарегистрировали 97 смертей от коронавируса. Общая смертность от Covid-19 по стране составляет 1 тыс. 935 человек, при 94 тыс. инфицированных. Пакистан обогнал Китай по общему количеству инфекций.

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