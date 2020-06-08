В деле о гибели группы Дятлова появилось странное фото

Главное: Уральский исследователь считает, что членов загадочно пропавшей в 1959 году группы туристов под руководство Игоря Дятлова, могли убить местные жители. Это могло произойти из-за осквернения одного из языческих идолов, которым поклонялись манси.

Детали: Убийцами членов туристической группы Дятлова в 1959 году вблизи горы Холатчахль в Свердловской области могли быть представители местного коренного народа манси. Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на уральского исследователя Валентина Дегтерева, который специализируется на исследовании загадочной гибели группы, на одном из фото с места гибели якобы можно рассмотреть бревно с вырезанным на нем лицом. Также один из концов бревна имеет остроконечный козырек.

Как утверждает блогер, именно так выглядели языческие истуканы, которым поклонялись в свое время манси. Из чего он делает вывод, что туристы по незнанию срубили идола манси, чтобы использовать его для создания своего рода лабаза для сохранения припасов недоступными для диких животных.

Однако такие действия разозлили местных жителей, которые в результате жестоко отомстили туристам за надругательством над божеством.

В тему: В феврале 2019 года Валентин Дегтерев изложил гипотезу, согласно которой туристов могли убить незаконные золотободытчики.

Тогда же прокуратура возобновила уголовное дело о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году.

Впоследствии они пришли к выводу, что участники группы «совершили серьезную ошибку при выборе места последней ночевки на склоне горы: на их палатку сошел снежный оползень массой не менее нескольких тонн, который они частично спровоцировали сами, подрезав склон».

Читайте здесь все, что нужно знать о Перевале Дятлова.

Мы также собрали в одном видео на канале «Фразы» все основные версии гибели группы.