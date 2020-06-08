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«Это проблема белых»: Бэнкси сделал резкое заявление о протестах в США и «поджог» американский флаг

«Это проблема белых»: Бэнкси сделал резкое заявление о протестах в США и «поджог» американский флаг

Главное: Анонимный художник Бэнкси посвятил свою новую работу протестам в США. На этот раз он опубликовал ее не на одной из городских стен, а на своей странице в Instagram. По мнению художника, белым людям предстоит кардинально изменить систему, которая ущемляет права представителей других рас.

Детали: Известный анонимный английский художник Бэнкси опубликовал работу, посвященную протестам в США из-за убийства полицейским задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. На своей странице в Instagram он выложил картину, на которой можно видеть траурный портрет с темной фигурой и американский флаг, который начинает гореть, подожженный пламенем от свечи.

В подписи к картине художник указал, что изначально не собирался высказываться по этому поводу, но в итоге понял, что обязан это сделать, так как случившееся является проблемой белых людей. Он сравнил происходящее с домом, где неисправная труба затапливает квартиры всех, кто живет ниже, но при этом они не могут ничего с этим поделать, так как наверх их никто не пускает.

«Это проблема белых людей. И если белые люди с ней не разберуться, кто-то вынужден будет подняться наверх и выбить дверь», — заключил Бэнкси.

Фрагмент картины Бэнкси, посвященной движению Black Lives Matter в США

Картина Бэнкси, посвященная движению Black Lives Matter в США

Скриншот сообщения Бэнкси в Instagram

В тему: Летом 2011 года Бэнкси снял документальную ленту, посвященную хулиганским розыгрышам и анархистским акциям. Героями фильма стали, среди прочих, британец Майкл Фэган, в 1982 году ворвавшийся в спальню королевы Елизаветы II в Букингемском дворце, и бельгиец Ноэль Годен, кидавший торты в Билла Гейтса, Николя Саркози, Бернара Анри-Леви, Мориса Бежара и Жан-Люка Годара.

В феврале 2013 года Сеть переполошила новость об аресте Бэнкси. Однако впоследствии выяснилось, что это «утка».

1 октября 2013 года Бэнкси запустил проект «Better Out Than In», в рамках которого начал ежедневно выкладывать в социальные сети не только традиционные для себя граффити, но также инсталляции и видео.

7 мая 2020 года Бэнкси опубликовал картину, посвященную пандемии коронавируса, которую подарил британским медикам.

В апреле 2017 года жительница Израиля заявила, что сняла Бэнкси за работой. Однако никакого подтверждения этому не последовало.

Бэнкси — самый известный в мире представитель стрит-арта. Имя художника — главная из связанных с ним загадок: никто достоверно не знает, кто такой Бэнкси. На протяжении последних десяти лет выдвигались различные версии о том, кем на самом деле может быть Бэнкси, но ни одна из них не подтвердилась.

Тэги: США, протест, мир, картина, культура, Бэнкси

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