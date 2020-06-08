Зарегистрирована петиция с требованием запретить чипизацию украинцев

Главное: На сайте Зеленского появилась петиция с требованием запретить чипизацию населения Украины на законодательном уровне.

Детали: На сайте президента Украины 5 июня была зарегистрирована новая электронная петиция. Автор петиции Владислав Погорелов требует запретить чипирование (чипизацию) жителей Украины.

«Законодательно запретить чипирование людей путем вживления чипа в тело», — сказано в тексте петиции.

На данный момент петицию № 22/097854-еп поддержала почти 1000 человек.

В тему: 28 апреля 2020 года мы писали о том, что в Украине стартовал процесс чипизации населения.

13 мая 2020 года мы писали о том, что общего между чипизацией и католиками.