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9 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

9 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 9 июня — 160-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 27 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 9 июня будет в 04:48:33, заход в 21:08:43. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 20 минут.

9 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 18.04. Сегодня Луна будет убывающая. Процент освещенности Луны — 88.4%. Заход Луны будет в 08:13:07.

Какой церковный православный праздник отмечается 9 июня

Сегодня, 9 июня, православные чтят:

— память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского (III);

— обретение мощей преподобного Нила Столобенского (1667);

— память преподобного Ферапонта Белозерского, Можайского, архимандрита (1426);

— перенесение мощей святителей Киприана, Фотия и Ионы, митрополитов Московских (1472);

— память преподобного Ферапонта Монзенского (1426);

— память праведного Иоанна Русского, исповедника (1730);

— память мученицы Феодоры девы и мученика Дидима воина (304).

мученица Феодора

мученица Феодора

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 9 июня

9 июня на международном уровне отмечается:

— Международный День друзей. Традиция праздника зародилась в прошлом веке в США.

— Международный день аккредитации. Аттестат об аккредитации является подтверждением компетентности компании. Это своего рода пропуск потребителям, пользующимся услугами определенной фирмы.

— Международный день архивов.

Также 9 июня отмечается:

— в Уругвае — День южноамериканского футбола,

— в Бразилии — День Апостола Бразилии Жозе ди Аншиеты.

— в Ирландии — День святого Колумба Ирландского,

— в США — День пожилых,

— в Уганде — День героев,

— в Иордании — День восшествия на престол короля Абдаллы,

— в Армении — День памяти святой Гаянэ.

Есть еще один необычный праздник, который отмечают 9 июня:

— День Дональда Дака. Диснеевский утенок Дональд впервые появился в мультфильме под названием «Мудрая маленькая курица» в 1934 году.

Дональд Дак

Дональд Дак

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 9 июня

9 июня в Украине, как и во всем мире, празднуют Международный День друзей.

9 июня в Украине родились такие известные люди:

— актер Иван Марьяненко (1878),

— педагог Владимир Войцюк (1930).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 9 июня

9 июня 1247 года итальянский путешественник францисканский монах Джованни да Плано Карпини вернулся в Киев после того, как первым из европейцев достиг столицы монгольской империи Каракорума.

9 июня 1815 года завершился Венский конгресс, определивший новый европейский миропорядок после Наполеоновских войн.

9 июня 1822 года в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.

9 июня 1889 на месте сожжения Джордано Бруно в Риме ему масонами открыт памятник.

9 июня 1941 года в Третьем рейхе создан штаб «Восток» для эксплуатации оккупированных территорий СССР.

9 июня 1959 года на воду спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту — американская «Джордж Вашингтон».

американская подлодка «Джордж Вашингтон»

американская подлодка «Джордж Вашингтон»

9 июня 1967 года были разорваны дипотношения СССР с Израилем.

9 июня 1994 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград, с 1998 года — Астана, с 2019 — Нур-Султан).

9 июня 1995 года в Сочи президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин подписали договор о разделе Черноморского флота.

Народные приметы, традиции и праздники 9 июня

9 июня в народе отмечается Федорин день.

На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне 9 июня запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все её жители узнают, что творится в семье.

9 июня нельзя было ссориться.

В прежние времена 9 июня следили за муравьями. Считалось, что если вокруг муравейника много муравьев — это к хорошей погоде.

Именинники 9 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Ферапонт,

— Нил,

— Иоанн,

— Феодора,

— Дидим,

— Киприан,

— Фотий,

— Иона.

Тэги: праздник, история, календарь

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