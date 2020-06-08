Помогите спасти жизнь маленькому Льву из города Олешки

Главное: Мать ребенка по имени Лев, из города Олешки, просит о помощи. Ей очень нужны деньги на 4-й курс химиотерапии для сына.

Детали: В соцсети создана «Левина группа». Ее создала мама двух детей Наталия (Херсонская область, город Олешки (Цюрупинск).

Как пишет создательница группы: «У младшего сына, Льва, которому ещё нет 3-х лет, в январе 2020 года мы случайно узнали, что была опухоль в тазу. В феврале 2020 года прошли диагностику — МРТиПет с наркозом и контрастом, анализы в Турции, в медицинском центре Анадолу. В марте 2020 прооперировали, удалили опухоль и по ней сделали гистологию, цитологию, а также сделали пункцию костного мозга и нашли метастазы там и поставили диагноз нейробластома 4 стадия — простыми словами детский рак».

Ребенок прошел 3 блока (курса) химиотерапии.

«Паралельно узнали мнение другого врача профессора и ученого Д. Мора из Сан Джуан Испанского Госпиталя, что нам надо проходить имунотерапию и выставили счёт клинники. Карантин до сих пор есть, и мы не можем туда улететь, а пока продолжаем лечение в Турции.

С 1.06.20 июня должны заступить на 4-й курс химиотерапии», — написала мама ребенка.

«Поэтому я прошу у Вас денег и буду искренне благодарна каждой гривне, каждому рублю, каждому центу, каждой лире. Вы ничего мне и моему сыну не должны и не обязаны. В Мире к великому сожалению огромное количество взрослых и детей, которым нужны деньги на лечение. Но если эти голубые глаза и пухлые щёчки, не оставили Вас равнодушными, подарите нам надежду на жизнь и на спасение этого прекрасного малыша», — попросила мама Льва.

Реквизиты:

— Приватбанк. 4149 4393 1511 0910. Palamar Nataliya mama

— Моно банк ua. 5375 4141 0495 0695

— usa. 5375 4188 0383 9745. Palamar Nataliia mama