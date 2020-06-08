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8 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

8 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 8 июня — 159-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 26 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 7 июня будет в 04:48:56, заход в 21:07:57. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 19 минут.

8 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 17.04. Сегодня Луна будет убывающая. Процент освещенности Луны — 94.3%. Заход Луны будет в 07:09:15.

Какой церковный православный праздник отмечается 8 июня

8 июня у православных — День Святого Духа (Духов день). Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы описано в Новом Завете в книге Деяний святых апостолов. Праздник установлен ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы, в противодействие ереси, отвергавшей божественную природу Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

Сегодня, 8 июня, православные чтят:

— память апостолов от семидесяти Карпа и Алфея (I в.);

апостол Карп

апостол Карп

— память мученика Георгия Нового (1515);

— обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1521);

— память мученика Аверкия и мученицы Елены (I в.);

— память преподобного Иоанна Психаита, исповедника (IX в.);

— память преподобного Варлаама Хутынского (переходящее празднование в 2018 году);

— празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная (переходящее празднование в 2018 году);

— празднование в честь Табынской иконы Божией Матери (переходящее празднование в 2018 году).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 8 июня

8 июня на международном уровне отмечают Всемирный день океанов. Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 12 февраля 2009 года. Этот день широко отмечается практически всеми, кто имеет хоть какое-то отношение к Мировому океану: учёными, экологами, ихтиологами, персоналом аквариумов, зоопарков, дельфинариев.

Также 8 июня отмечается:

— в России День социального работника, День Республики Карелия,

— в Армении — День памяти святой Рипсимэ,

— в Австралии — День рождения королевы.

Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 8 июня:

— День петербургских кошек и котов,

День петербургских кошек и котов

День петербургских кошек и котов

— День лучших друзей,

— День откровений о том, что категорически не нравится в еде,

— День приветствий Нового дня.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 8 июня

8 июня в Украине празднуют Духов день и второй день Троицы, который является официальным выходным днем.

8 июня в Украине родились такие известные люди:

— предводитель партизанских отрядов Сумщины в период Второй Мировой Войны Сидор Ковпак (1887),

— летчик, герой Второй мировой Иван Кожедуб (1920),

— поэтесса Ирина Сеник (1926),

— писательница Ольга-Александра Дучиминская (1883).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 8 июня

8 июня 1783 года вулкан Лаки в Исландии начал своё восьмимесячное извержение, которое оказалось самым крупным лавовым извержением в истории. Погибло около 10 тысяч человек — 20% населения Исландии. Период, последовавший за извержением, известен как бедствия в тумане.

8 июня 1794 года в Париже на Марсовом поле состоялся, инициированный масонскими кругами, публичный общественный праздник в честь Культа Верховного Существа. Он был изобретен в противовес христианской религии.

Культ Верховного Существа

антихристианский Культ Верховного Существа в революционной Франции

8 июня 1815 год Решением Венского конгресса большая часть Герцогства Варшавского передана Российской империи под названием Царство Польское.

8 июня 1824 года Ноа Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину.

8 июня 1869 года Айвз Макгаффи из Чикаго запатентовал пылесос.

8 июня 1928 года был овершён первый авиаперелёт из США в Австралию.

8 июня 1946 года основана Международная организация журналистов (МОЖ).

8 июня 1947 года впервые открывается судоходство по всему Днепру.

8 июня 1948 года под руководством Курчатова в Челябинске-40 (ныне Озерск) осуществляется пуск первого советского промышленного ядерного реактора.

8 июня 1949 года в Лондоне (а спустя 5 дней и в Нью-Йорке) тиражом 25 500 экземпляров вышел в свет роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984».

8 июня 1963 года американские кардиологи объявили первую кампанию против курения.

8 июня 2002 года после ремонта в Киеве открылся кинотеатр «Киевская Русь» с самым большим экраном среди кинотеатров стран бывшего СССР.

Народные приметы, традиции и праздники 8 июня

8 июня в народе отмечается Карп Карполов. На Руси считалось, что 8 июня хорошо ловятся карпы. Поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку.

8 июня горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.

Обращали внимание 8 июня на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

Именинники 8 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Карп,

— Алфей,

— Георгий,

— Аверкий,

— Елена,

— Иоанн,

— Макарий.

Тэги: праздник, история, масонство, кошка, океан, календарь, Духов день

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