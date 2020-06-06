Самозванец-президент и член масонской ложи Гуайдо спрятался в посольстве

Главное: Самопровозглашенный президент Венесуэлы и член масонской ложи Хуан Гуайдо прячется в посольстве Франции. Власти Венесуэлы требуют его выдачи.

Детали: Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на данный момент скрывается в посольстве Франции в Каракасе (столица Венесуэлы). Об этом заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса в интервью радио Union.

Он также сказал, что Гуайдо должен быть передан властям Венесуэлы, поскольку наряду с другими лицами обвиняется в организации морского вторжения в страну 3 мая.

Телеграм-канал «Адекватный конспиролог» напоминает, что Хуан Гуайдо является членом масонской ложи.

«Логично, к слову, что масон-революционер скрывается на территории, которая является оплотом радикального и атеистического масонства», — пишет ведущий канала.

В тему: В 2019 году мы писали, что 23 января, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо перед тысячами сторонников объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны вместо действующего лидера страны Николаса Мадуро. Его поддержал президент США Дональд Трамп, а также европейские чиновники. Против выступили Мексика, Россия и Турция.