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Синоптики рассказали, стоит ли украинцам доставать зонты на следующей неделе

Синоптики рассказали, стоит ли украинцам доставать зонты на следующей неделе

Главное: На следующей неделе Украину вновь будут поливать дожди, ожидаются грозы. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на первую половину следующей недели, 8-11 июля. Синоптики прогнозируют грозовые дожди.

Сухо будет в центральных, восточных и южных областях страны, а также в Крыму. На остальной территории Украины пройдут дожди.

Днем по стране воздух прогреется до плюс 23-33, а ночью будет 12-19 тепла.

В Киеве в воскресенье-вторник прогнозируется сухая погода, но уже со среды зарядят дожди с грозами. Днем будет жарко: 28-30 тепла. Ночью ожидается плюс 16-18.

Карта погоды в Украине:

Погода в Украине: пройдут грозы

В тему 4 июня 2020 года украинцам рассказали, когда начнут стихать дожди.

1 июня 2020 года лето в Карпатах началось со снегопада.

Тэги: общество, регионы, синоптики, новости Украины

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