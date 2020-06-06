Полиция и военные США сдают позиции под давлением протестующих

Главное: Власти США идут на уступки протестующим. Переименовывают улицы, сносят памятники, становятся на колени и запрещают символику некогда рабовладельческих штатов.

Детали: Полиция, военные, местные власти с США стали все чаще идти на уступки протестующим. Об этом пишет телеграм-канал «Военное обозрение».

Так в результате личного распоряжения мэра округа Колумбия на дороге, которая выходит на Белый дом, была нанесена огромная надпись «Black Lives Matter» (главный лозунг американских протестов последних дней). Кроме того, участок 16-й улицы в Вашингтоне переименован в Black Lives Matter.

Отмечается, что американская полиция все чаще встаёт на колени перед протестующими. Также стало известно, что упраздняется управление полиции Миннеаполиса, а офицеры полиции моментально отстраняются за применение силы.

Также планируется сносить памятник легендарному генералу Гражданской войны в США Роберту Ли. Во время Гражданской войны в США Ли был командующим Северовирджинской армией и главнокомандующим армии Конфедерации, которые сражались на стороне рабовладельческих штатов.

Сдает свои позиции и Пентагон. Корпус морской пехоты США запретил любую демонстрацию боевого флага Конфедерации (периода Гражданской войны) морпехами. Начиная от элементов личной экипировки и заканчивая боевой техникой.

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