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Полиция и военные США сдают позиции под давлением протестующих

Полиция и военные США сдают позиции под давлением протестующих

Главное: Власти США идут на уступки протестующим. Переименовывают улицы, сносят памятники, становятся на колени и запрещают символику некогда рабовладельческих штатов.

Детали: Полиция, военные, местные власти с США стали все чаще идти на уступки протестующим. Об этом пишет телеграм-канал «Военное обозрение».

Так в результате личного распоряжения мэра округа Колумбия на дороге, которая выходит на Белый дом, была нанесена огромная надпись «Black Lives Matter» (главный лозунг американских протестов последних дней). Кроме того, участок 16-й улицы в Вашингтоне переименован в Black Lives Matter.

улицу в Вашингтоне переименовали в Black Lives Matter

Отмечается, что американская полиция все чаще встаёт на колени перед протестующими. Также стало известно, что упраздняется управление полиции Миннеаполиса, а офицеры полиции моментально отстраняются за применение силы.

Также планируется сносить памятник легендарному генералу Гражданской войны в США Роберту Ли. Во время Гражданской войны в США Ли был командующим Северовирджинской армией и главнокомандующим армии Конфедерации, которые сражались на стороне рабовладельческих штатов.

памятник Роберту Ли

Сдает свои позиции и Пентагон. Корпус морской пехоты США запретил любую демонстрацию боевого флага Конфедерации (периода Гражданской войны) морпехами. Начиная от элементов личной экипировки и заканчивая боевой техникой.

Пентагон запретил демонстрацию флага Конфедерации

В тему: Сегодня мы сообщали, что в Оттаве прошел марш против расизма. Во время митинга премьер Канады Джастин Трюдо встал на колено.

Ранее мы писали, что значит «вставать на одно колено» и кто такой Колин Каперник.

Тэги: США, протест

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