Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

7 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

7 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 7 июня — 158-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 25 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 7 июня будет в 04:49:22, заход в 21:07:09. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 17 минут.

7 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 16.01. Сегодня будет полнолуние. Процент освещенности Луны — 98.3%. Заход Луны будет в 06:12:02.

Какой церковный православный праздник отмечается 7 июня

7 июня у православных — День Святой Троицы. Это один из главных христианских праздников. Своё первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на Апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим Вознесением на небеса. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога — Бог-Отец, Бог-Сын, Святой Дух. Праздник Святой Троицы еще называется Пятидесятница — потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось именно в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

В Праздник Пятидесятницы принято украшать храм и свои жилища древесными ветвями и цветами, и самим стоять в храме с цветами в руках.

Сегодня, 7 июня, православные чтят:

— Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок. 850);

Иоанн Креститель

Иоанн Креститель

— память святителя Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского (1857);

— память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского (IV в.);

— память преподобномученицы Елены (Коробковой), инокини (1938);

— память преподобномученика Тавриона (Толоконцева), монаха (1939);

— память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского (1857).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 7 июня

7 июня на международном уровне отмечают Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Небезопасные продукты питания вызывают, согласно оценкам, около 600 миллионов случаев возникновения болезней пищевого происхождения ежегодно и несут угрозу здоровью человека.

Также 7 июня отмечается:

— в России - День краудфандинга и День мелиоратора,

— в Литве — День отца,

— в Кыргызстане — День финансовых и экономических работников,

— в Дании — День рождения Принца Йоахима,

— в Испании — День Республики,

— на Мальте — День мучеников,

— в Норвегии — День провозглашения независимости (День расторжения унии со Швецией),

— в Перу — День флага,

— в Хорватии — День хорватской дипломатии,

— в Исландии — День моряков.

Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 7 июня:

— День видеомагнитофона. Он впервые появился на свет в 1956 году,

— День солнцезащитных очков.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 7 июня

7 июня в Украине празднуют:

— День работников городской промышленности. Этот профессиональный праздник был утвержден Указом Президента 20 августа 2002 года.

— День мелиоратора. Мелиорацией считается комплекс работ по рационализации использования природных ресурсов.

Также 7 июня отмечается:

— День Черкасс. Город Черкассы раскинулся на берегу Днепра, там, где в IV ст. до н. э. находилось поселение Черняховской культуры.

— День Стрыя. Стрый — город областного значения в Львовской области, один из наиболее важных транспортных, экономических и культурных центров Западной Украины.

— День Белгорода-Днестровского. Южный город с древнейшей историей и самой большой на территории Украины крепостью — Белгород-Днестровский. До 1944 года его называли Аккерман.

Белгород-Днестровская крепость

Белгород-Днестровская крепость

7 июня в Украине родились такие известные люди:

— предводитель партизанских отрядов Сумщины в период Второй Мировой Войны Сидор Ковпак (1887),

— писатель Иван Багмут (1903),

— художник Анатолий Базилевич (1926),

— фольклорист Константин Широцкий (1886).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 7 июня

7 июня 1099 года началась осада Иерусалима (Первый крестовый поход).

7 июня 1420 года войска Венецианской республики взяли Удине, уничтожив независимость Аквилейского патриархата как государства. Аквилейский патриархат — это автономная, а в VI–VII веках непризнанно автокефальная, Церковь, территория которой охватывала северо-восточные области современной Италии (Венеция, Фриули-Венеция-Джулия), Словении, частично Хорватии (полуостров Истрия). Есть сведения о наличии собственного богослужебного обряда.

7 июня 1498 года Христофор Колумб отправился в своё третье путешествие.

7 июня 1692 года произошло землетрясение на Ямайке, вызвавшее цунами. Оно которое уничтожило город Порт-Ройал главную пиратскую базу в Карибском море. После этого начался закат эпохи пиратства в Вест-Индии.

7 июня 1775 года Соединённые Колонии (United Colonies) меняют своё название на Соединённые Штаты (United States).

7 июня 1776 года все английские колонии Америки, кроме Нью-Йорка, проголосовали за независимость.

7 июня 1883 года был освящен знаменитый Храм Христа Спасителя в Москве.

Храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя

7 июня 1903 года в Берлине французский учёный Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония.

7 июня 1929 года в соответствии с Латеранскими соглашениями было образовано государство Ватикан.

7 июня 1960 года в Саудовской Аравии женщинам разрешили получать образование.

7 июня 1967 года израильтяне взяли под свой контроль Стену Плача в Иерусалиме.

7 июня 1990 года Алексий II был избран на престол Патриарха Московского и Всея Руси.

7 июня 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял решение о переподчинении республике союзных предприятий на её территории.

Народные приметы, традиции и праздники 7 июня

7 июня в народе отмечается день Ивана.

На Руси считалось, что с 7 июня на растениях появляются «медвяные росы» — сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. Считалось, что такие «росы» причиняют вред детям, скотине и растениям.

Сильная роса 7 июня — настоящая, а не «медвяная» — предвещала хороший урожай.

Если на рябине 7 июня было много цветов в этот день — ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.

Считается, что 7 июня часто гремят грозы.

Именинники 7 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Иоанн,

— Елена,

— Таврион,

— Ферапонт,

— Иннокентий.

Тэги: праздник, история, Черкассы, календарь, Белгород-Днестровский, Стрый, Троица

Комментарии

Статьи

05.06.20 09:19

Забытая трагедия добровольцев «Правого сектора»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
04.06.20 09:48

Хаос в империи зла

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Билл Гейтс приврал, опровергая слухи о чипировании людей через вакцину
06.06.20 19:41

Билл Гейтс приврал, опровергая слухи о чипировании людей через вакцину

Автор: МК

Выбор редакции
«Пушкина распяли»: мрачный стих колумниста «Фразы»
«Пушкина распяли»: мрачный стих колумниста «Фразы»
«Пушкина распяли»: мрачный стих колумниста «Фразы»
«Пушкина распяли»: мрачный стих колумниста «Фразы»
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

7 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

7 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
07.06.20 03:35
178
Последние новости
07.06.20 03:35

7 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
06.06.20 19:30

Голая женщина, гуляющая по Киеву, озадачила соцсети
06.06.20 18:38

Самозванец-президент и член масонской ложи Гуайдо спрятался в посольстве
06.06.20 18:00

Митрополит Онуфрий рассказал о тайне Святой Троицы
06.06.20 17:13

«Пушкина распяли»: мрачный стих колумниста «Фразы»
06.06.20 14:14

Полиция и военные США сдают позиции под давлением протестующих
06.06.20 09:36

Появилось видео, как премьер Канады встал на колено во время марша против расизма
Фото и Видео
Голая женщина, гуляющая по Киеву, озадачила соцсети
Голая женщина, гуляющая по Киеву, озадачила соцсети
Голая женщина, гуляющая по Киеву, озадачила соцсети
Голая женщина, гуляющая по Киеву, озадачила соцсети
«Пушкина распяли»: мрачный стих колумниста «Фразы»
«Пушкина распяли»: мрачный стих колумниста «Фразы»
Появилось видео, как премьер Канады встал на колено во время марша против расизма
Появилось видео, как премьер Канады встал на колено во время марша против расизма
Легендарное казино в Монте-Карло открылось после карантина
Легендарное казино в Монте-Карло открылось после карантина
Необычное лунное затмение можно увидеть уже сейчас. Трансляция
Необычное лунное затмение можно увидеть уже сейчас. Трансляция
Японская порноактриса явно не ожидала такой реакции на свой пост в Twitter
Японская порноактриса явно не ожидала такой реакции на свой пост в Twitter
Оголтелые гопники жестоко избили водителя трамвая за требование надеть маски
Оголтелые гопники жестоко избили водителя трамвая за требование надеть маски
Сталин и русский язык: познавательное видео колумниста «Фразы»
Сталин и русский язык: познавательное видео колумниста «Фразы»
Появилось видео, как во время протестов в американском Буффало полицейские жестоко избили старика
Появилось видео, как во время протестов в американском Буффало полицейские жестоко избили старика
На Запорожье локомотив взял на таран легковушку. Есть жертвы
На Запорожье локомотив взял на таран легковушку. Есть жертвы
fraza.ua
Новости блогосферы
06.06.20 12:53

В наше время искушений истинный подвиг - просто остаться человеком и не оскотиниться
05.06.20 10:22

Забытая могила первого космонавта Украины. Позор нам всем, начиная от Зеленского
04.06.20 19:19

Зеленский может не соблюдать карантин. Потому что «шеф всегда прав»
04.06.20 08:02

Негромайдан планировался давно. Но запустили его раньше срока

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.