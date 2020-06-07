7 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 7 июня — 158-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 25 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 7 июня будет в 04:49:22, заход в 21:07:09. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 17 минут.

7 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 16.01. Сегодня будет полнолуние. Процент освещенности Луны — 98.3%. Заход Луны будет в 06:12:02.

Какой церковный православный праздник отмечается 7 июня

7 июня у православных — День Святой Троицы. Это один из главных христианских праздников. Своё первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на Апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим Вознесением на небеса. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога — Бог-Отец, Бог-Сын, Святой Дух. Праздник Святой Троицы еще называется Пятидесятница — потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось именно в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

В Праздник Пятидесятницы принято украшать храм и свои жилища древесными ветвями и цветами, и самим стоять в храме с цветами в руках.

Сегодня, 7 июня, православные чтят:

— Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок. 850);

Иоанн Креститель

— память святителя Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского (1857);

— память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского (IV в.);

— память преподобномученицы Елены (Коробковой), инокини (1938);

— память преподобномученика Тавриона (Толоконцева), монаха (1939);

— память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского (1857).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 7 июня

7 июня на международном уровне отмечают Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Небезопасные продукты питания вызывают, согласно оценкам, около 600 миллионов случаев возникновения болезней пищевого происхождения ежегодно и несут угрозу здоровью человека.

Также 7 июня отмечается:

— в России - День краудфандинга и День мелиоратора,

— в Литве — День отца,

— в Кыргызстане — День финансовых и экономических работников,

— в Дании — День рождения Принца Йоахима,

— в Испании — День Республики,

— на Мальте — День мучеников,

— в Норвегии — День провозглашения независимости (День расторжения унии со Швецией),

— в Перу — День флага,

— в Хорватии — День хорватской дипломатии,

— в Исландии — День моряков.

Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 7 июня:

— День видеомагнитофона. Он впервые появился на свет в 1956 году,

— День солнцезащитных очков.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 7 июня

7 июня в Украине празднуют:

— День работников городской промышленности. Этот профессиональный праздник был утвержден Указом Президента 20 августа 2002 года.



— День мелиоратора. Мелиорацией считается комплекс работ по рационализации использования природных ресурсов.

Также 7 июня отмечается:

— День Черкасс. Город Черкассы раскинулся на берегу Днепра, там, где в IV ст. до н. э. находилось поселение Черняховской культуры.

— День Стрыя. Стрый — город областного значения в Львовской области, один из наиболее важных транспортных, экономических и культурных центров Западной Украины.

— День Белгорода-Днестровского. Южный город с древнейшей историей и самой большой на территории Украины крепостью — Белгород-Днестровский. До 1944 года его называли Аккерман.

Белгород-Днестровская крепость

7 июня в Украине родились такие известные люди:

— предводитель партизанских отрядов Сумщины в период Второй Мировой Войны Сидор Ковпак (1887),

— писатель Иван Багмут (1903),

— художник Анатолий Базилевич (1926),

— фольклорист Константин Широцкий (1886).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 7 июня

7 июня 1099 года началась осада Иерусалима (Первый крестовый поход).

7 июня 1420 года войска Венецианской республики взяли Удине, уничтожив независимость Аквилейского патриархата как государства. Аквилейский патриархат — это автономная, а в VI–VII веках непризнанно автокефальная, Церковь, территория которой охватывала северо-восточные области современной Италии (Венеция, Фриули-Венеция-Джулия), Словении, частично Хорватии (полуостров Истрия). Есть сведения о наличии собственного богослужебного обряда.

7 июня 1498 года Христофор Колумб отправился в своё третье путешествие.

7 июня 1692 года произошло землетрясение на Ямайке, вызвавшее цунами. Оно которое уничтожило город Порт-Ройал главную пиратскую базу в Карибском море. После этого начался закат эпохи пиратства в Вест-Индии.

7 июня 1775 года Соединённые Колонии (United Colonies) меняют своё название на Соединённые Штаты (United States).

7 июня 1776 года все английские колонии Америки, кроме Нью-Йорка, проголосовали за независимость.

7 июня 1883 года был освящен знаменитый Храм Христа Спасителя в Москве.

Храм Христа Спасителя

7 июня 1903 года в Берлине французский учёный Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония.

7 июня 1929 года в соответствии с Латеранскими соглашениями было образовано государство Ватикан.

7 июня 1960 года в Саудовской Аравии женщинам разрешили получать образование.

7 июня 1967 года израильтяне взяли под свой контроль Стену Плача в Иерусалиме.

7 июня 1990 года Алексий II был избран на престол Патриарха Московского и Всея Руси.

7 июня 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял решение о переподчинении республике союзных предприятий на её территории.

Народные приметы, традиции и праздники 7 июня

7 июня в народе отмечается день Ивана.

На Руси считалось, что с 7 июня на растениях появляются «медвяные росы» — сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. Считалось, что такие «росы» причиняют вред детям, скотине и растениям.

Сильная роса 7 июня — настоящая, а не «медвяная» — предвещала хороший урожай.

Если на рябине 7 июня было много цветов в этот день — ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.

Считается, что 7 июня часто гремят грозы.

Именинники 7 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Иоанн,

— Елена,

— Таврион,

— Ферапонт,

— Иннокентий.