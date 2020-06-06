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Вслед за США покинуть ВОЗ хочет и Бразилия

Вслед за США покинуть ВОЗ хочет и Бразилия

Главное: Бразилия хочет выйти из Всемирной организации здравоохранения. Президент страны сделал резонансное заявление.

Детали: Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его страна выйдет из Всемирной организации здравоохранения. Политик решил поддержать своего «патрона» и куратора – президента США Дональда Трампа, который ранее объявил настоящую войну организации.

Как передает Reuters, соратник американского лидера заявил: «Я предупреждаю: США вышли из ВОЗ, и мы в будущем это рассматриваем. ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки, в противном случае Бразилия покинет организацию».

Он также добавил: «Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения».

В тему 19 мая 2020 года Трамп поставил ВОЗ жесткий ультиматум.

8 апреля 2020 года Трамп огорошил ВОЗ жестким заявлением на фоне пандемии коронавируса.

Тэги: США, мир, Всемирная организация здравоохранения, Бразилия

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