Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде в Киеве на следующей неделе

Главное: На следующей неделе в Киев вернутся грозовые дожди. Будет жарко.

Детали: После сухих трех дней (7-9 июня), в среду, 10 числа, в Киев и область вернутся грозовые дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что постепенно в украинскую столицу придет жара: днем будет 28-30 тепла, а ночью плюс 15-17.

Не исключено, что осадки в Киеве зарядят на несколько дней.

Карта погоды в Киеве и области:

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1 июня 2020 года лето в Карпатах началось со снегопада.