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Эпоха Майдана закончилась. Свежий соцопрос показал новую реальность Украины

Эпоха Майдана закончилась. Свежий соцопрос показал новую реальность Украины

Главное: В Украине больше нет промайдановского большинства. Более того — скоро люди подобной политической ориентации могут оказаться в меньшинстве. Об этом свидетельствуют результаты свежего соцопроса.

Детали: КМИС опубликовал результаты нового соцопроса. Людям предлагался набор вопросов, которые определяют их ценностно-политическую ориентацию. Социологи разделили эту ориентацию на «национал-политическую» и «критично-проппозиционную». Отчасти это можно сравнить с делением на майдановцев и антимайдановцев.

По результатам оказалось, что условных майдановцев в Украине больше чем антимайдановцев лишь на 10%: 43,8% против 34,2%.

При этом есть еще 22% составляют колеблющихся.

Интересно, что когда вопросы касаются каких-то противоречивых вещей (отношение к радикалам или к ограничению русского языка), то часть первой группы (условных майдановцев) солидаризируется со второй (условных антимайдановцев).

Как пишет телеграм-канал Политика Страны, это свидетельствует о том, что существовавшее в 2014-2015 годах промайдановское большинство больше не существует.

«34% условного „антимайдана“ — это серьёзный задел если не на победу на выборах, то на блокирующий пакет в украинской политике. И это сейчас. В будущем может быть ещё больше. Главный вопрос здесь — в политической консолидации этого лагеря. С чем традиционно есть проблемы», — отмечают ведущие канала.

опрос КМИС 2020

опрос КМИС 2020

опрос КМИС 2020

В тему: Как мы писали недавно, более 60% украинцев не согласны с позицией главы Института нацпамяти о том, что во время Второй мировой украинцы якобы были вынуждены воевать за чужие интересы.

Тэги: Майдан, политика, Антимайдан

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