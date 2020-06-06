6 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 6 июня — 157-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 24 мая юлианского календаря.
Восход Солнца в Украине 6 июня будет в 04:49:51, заход в 21:06:19. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 16 минут.
6 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 15. Сегодня будет полнолуние. Процент освещенности Луны — 99.9%. Заход Луны будет в 05:24:32.
Какой церковный православный праздник отмечается 6 июня
Сегодня, 6 июня, православные чтят:
— память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе, пресвитера (596 г.);
Симеон Столпник
— память преподобного Никиты, столпника Переяславского (1186 г.);
— память блаженной Ксении Петербургской, прославление (1988 г.);
— память мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218 воинов с жёнами и детьми (ок. 218 г.);
— память преподобного Викентия Леринского (до 450 г.).
Какой международный праздник и памятная дата отмечается 6 июня
6 июня на международном уровне отмечают:
— День русского языка. Праздник учреждён по инициативе ООН в 2010 году. Русский язык входит в шестерку официальных языков ООН, наряду с арабским, китайским, английским, испанским и французским.
— Международный день очистки водоемов. Профессиональная Ассоциация дайвинг-инструкторов (PADI) стала первопроходцем в борьбе за чистые водоемы, поддерживает и продвигает праздник еще с 1995 года. Страны бывшего СССР приобщились к традиции проводить субботник по очистке водоемом с 2003 года.
Также 6 июня отмечается Пушкинский день России, Национальный день Швеции (День шведского флага), День учителя в Боливии, День памяти погибших в Корейской войне (1950-1953) в Республике Корея, День инженерного дела в Аргентине, День финансовой полиции в Казахстане.
Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 6 июня:
— День садоводства,
— День Йо-йо. Эта игрушка была разработана в начале 1900-х американским бизнесменом Дональдом Ф. Дунканом-старшим,
— День кинотеатра под открытым небом. 6 июня 1933 года в городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.
Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 6 июня
6 июня в Украине празднуют День журналистики. Этот профессиональный праздник всех журналистов, корреспондентов и репортеров. Этот день стал официальным праздником в 1994 году.
Также 6 июня — День Симферополя. Это большой курортный, промышленный и культурный центр на юге Украины. Административный центр Автономной Республики Крым.
6 июня — День Славутича. Это самый молодой украинский город (заселяется с 1988 года), принявший население зараженной Припяти. Славутич, был построен стремительно силами восьми республик бывшего СССР.
6 июня в Украине родились такие известные люди:
— военначальник Николай Щорс (1895 г.),
памятник Щорсу в Киеве
— историк Александр Барвинский (1847 г.).
Знаменитые исторические события в мире и Украине 6 июня
6 июня 1664 года Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.
6 июня 1761 года Михаил Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у неё атмосферы.
6 июня 1850 года Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы.
6 июня 1882 года американец Генри Сили запатентовал электрический утюг.
6 июня 1919 года прекратила существование Республика Прекмурье (восточная Словения).
6 июня 1919 года Советская власть объявила Нестора Махно вне закона.
6 июня 1923 года Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) принял первых заключённых.
6 июня 1937 года начала работу первая дрейфующая станция Северный полюс-1.
6 июня 1944 года началась высадка войск союзников в Нормандии, начало крупнейшей амфибийной операции в военной истории. День открытия Второго фронта.
высадка в Нормандии
Народные приметы, традиции и праздники 6 июня
6 июня в народе отмечается день Свобориного дерева и Симеона. Свобориным деревом на Руси называли шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето.
На Руси шиповник был символом молодости, красоты и любви. В народе было принято приходить к кусту шиповника, чтобы избавиться от печали, успокоить душу. А когда шиповник только-только расцветал, бабушки усаживались под ними с внуками и рассказывали им сказки. Считалось, что это якобы поможет детям избавиться от страхов.
Погоду 6 июня на Симеона в прежние времена предсказывали пчелы. Если они роем гудят на цветущей рябине — завтра будет ясный день. В это время в садах цветут поздние сорта яблонь, вишни.
Именинники 6 июня
Сегодня празднуют свои именины:
— Симеон,
— Никита,
— Ксения,
— Мелетий,
— Стефан,
— Иоанн,
— Серапион,
— Каллиник,
— Феодор,
— Фавст.