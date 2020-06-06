6 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 6 июня — 157-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 24 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 6 июня будет в 04:49:51, заход в 21:06:19. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 16 минут.

6 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 15. Сегодня будет полнолуние. Процент освещенности Луны — 99.9%. Заход Луны будет в 05:24:32.

Какой церковный православный праздник отмечается 6 июня

Сегодня, 6 июня, православные чтят:

— память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе, пресвитера (596 г.);

Симеон Столпник

— память преподобного Никиты, столпника Переяславского (1186 г.);

— память блаженной Ксении Петербургской, прославление (1988 г.);

— память мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218 воинов с жёнами и детьми (ок. 218 г.);

— память преподобного Викентия Леринского (до 450 г.).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 6 июня

6 июня на международном уровне отмечают:

— День русского языка. Праздник учреждён по инициативе ООН в 2010 году. Русский язык входит в шестерку официальных языков ООН, наряду с арабским, китайским, английским, испанским и французским.

— Международный день очистки водоемов. Профессиональная Ассоциация дайвинг-инструкторов (PADI) стала первопроходцем в борьбе за чистые водоемы, поддерживает и продвигает праздник еще с 1995 года. Страны бывшего СССР приобщились к традиции проводить субботник по очистке водоемом с 2003 года.

Также 6 июня отмечается Пушкинский день России, Национальный день Швеции (День шведского флага), День учителя в Боливии, День памяти погибших в Корейской войне (1950-1953) в Республике Корея, День инженерного дела в Аргентине, День финансовой полиции в Казахстане.

Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 6 июня:

— День садоводства,

— День Йо-йо. Эта игрушка была разработана в начале 1900-х американским бизнесменом Дональдом Ф. Дунканом-старшим,

— День кинотеатра под открытым небом. 6 июня 1933 года в городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 6 июня

6 июня в Украине празднуют День журналистики. Этот профессиональный праздник всех журналистов, корреспондентов и репортеров. Этот день стал официальным праздником в 1994 году.

Также 6 июня — День Симферополя. Это большой курортный, промышленный и культурный центр на юге Украины. Административный центр Автономной Республики Крым.

6 июня — День Славутича. Это самый молодой украинский город (заселяется с 1988 года), принявший население зараженной Припяти. Славутич, был построен стремительно силами восьми республик бывшего СССР.

6 июня в Украине родились такие известные люди:

— военначальник Николай Щорс (1895 г.),

памятник Щорсу в Киеве

— историк Александр Барвинский (1847 г.).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 6 июня

6 июня 1664 года Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.

6 июня 1761 года Михаил Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у неё атмосферы.

6 июня 1850 года Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы.

6 июня 1882 года американец Генри Сили запатентовал электрический утюг.

6 июня 1919 года прекратила существование Республика Прекмурье (восточная Словения).

6 июня 1919 года Советская власть объявила Нестора Махно вне закона.

6 июня 1923 года Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) принял первых заключённых.

6 июня 1937 года начала работу первая дрейфующая станция Северный полюс-1.

6 июня 1944 года началась высадка войск союзников в Нормандии, начало крупнейшей амфибийной операции в военной истории. День открытия Второго фронта.

высадка в Нормандии

Народные приметы, традиции и праздники 6 июня

6 июня в народе отмечается день Свобориного дерева и Симеона. Свобориным деревом на Руси называли шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето.

На Руси шиповник был символом молодости, красоты и любви. В народе было принято приходить к кусту шиповника, чтобы избавиться от печали, успокоить душу. А когда шиповник только-только расцветал, бабушки усаживались под ними с внуками и рассказывали им сказки. Считалось, что это якобы поможет детям избавиться от страхов.

Погоду 6 июня на Симеона в прежние времена предсказывали пчелы. Если они роем гудят на цветущей рябине — завтра будет ясный день. В это время в садах цветут поздние сорта яблонь, вишни.

Именинники 6 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Симеон,

— Никита,

— Ксения,

— Мелетий,

— Стефан,

— Иоанн,

— Серапион,

— Каллиник,

— Феодор,

— Фавст.