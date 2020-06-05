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Митрополит Антоний рассказал, чем опасны суеверия для современного человека

Митрополит Антоний рассказал, чем опасны суеверия для современного человека

Главное: Популярность суеверий среди людей не зависит от развития информационных технологий и приводит к утрате истинного смысла церковных традиций и веры. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Магическое отношение человека к вере как набору неких благочестивых ритуалов приводит к неправильному пониманию смысла церковных традиций, обычаев и вероучения.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал митрополит Антоний (Паканич).

«Язычество, то есть вера «языков», что по-славянски означает народов, появилось в результате забвения древними народами изначального Откровения Божия. Этими народами было утеряно понимание того, что наш вечный дом – на Небе, а люди были созданы, чтобы его наследовать. Взамен этого земля – место изгнания человечества (Быт. 3:23) – стала рассматриваться не как место испытания и исправления, но как подлинный дом, а временная земная жизнь – как единственно важная. И все, чем обладало человечество, в том числе и религиозные традиции, было подчинено задаче улучшения этой земной жизни», - объяснил митрополит Антоний.

По его словам, человек склонен верить суевериям, поскольку они «обещают улучшить земную жизнь человечества – здесь и сейчас, без необходимости исправления самого человека».

Митрополит Антоний напомнил, что некоторые современные христиане в своих убеждениях руководствуются не верой, а магическим типом мышления.

«От язычника мало отличается и тот христианин, для которого Церковь важна только в земных нуждах. Устроив праздник из крещения собственного ребенка, он не будет приучать его христианской вере и жизни; церковный праздник для него не еще одна возможность соединиться с Богом в Его Святых Тайнах, но лишь повод для застолья; святые его интересуют не как образцы для подражания, но как исполнители его приземленных желаний. Утратив близкого человека, такой тайный язычник будет заботиться о том, как бы соблюсти все связанные с погребением обряды и даже суеверия, забывая о том единственном, что действительно нужно усопшему – об искренней молитве его близких, усиленной исправлением их жизни», - отметил владыка.

Он подчеркнул, что популярность суеверий в народе не зависит даже от развития информационных технологий.

«Распространенность язычества и суеверий никак не связана с наличием либо отсутствием информации или даже наук и технологий – примером может быть вполне языческая Япония. Язычество и суеверия – явления религиозного, духовного порядка, и потому их распространенность имеет духовные, а не материальные причины», - заключил митрополит Антоний.

В тему: 05.06.2020 митрополит Антоний объяснил, в чем смысл особых обычаев и молитв на Троицу.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия

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