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Митрополит Антоний объяснил, в чем смысл особых обычаев и молитв на Троицу

Митрополит Антоний объяснил, в чем смысл особых обычаев и молитв на Троицу

Главное: На Троицу Церковь особыми традициями и молитвами за умерших родственников помогает верующим. Важно понимать духовный смысл этих обычаев. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Церковные традиции и обычаи, связанные с праздниками, устроены в Церкви для спасения и духовной помощи человеку.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В Церкви все устроено для нашего спасения и соответственно – для нашего назидания и научения вере и нравственности. Точно так же цвет богослужебных облачений раскрывает особые стороны нашей веры и упования. Зелень, украшающая в день Святой Троицы храмы, зеленые облачения священнослужителей – все говорит о том, что в этот день исполнилось вековое чаяние человечества, жаждавшего обновления человеческой жизни через участие в ней Творца (Амос. 8:11). Теперь Дух Святой, оживотворявший все творение Божие в самом начале (Быт. 1:2), оживотворяет зерно апостольской проповеди, произращая Царство Небесное и во всем христианском мире (Мф. 13:31), и в каждом из нас (Лк. 17:21)», - объяснил управделами УПЦ.

Он напомнил, что обычай на Троицу украшать ветвями и цветами дома несет в себе духовный смысл, а не магические ритуалы.

«При желании любой обряд можно интегрировать в любую культуру. Важно другое – спасительно ли это. И если Троицкие ветви и цветы хранятся как обереги, как объекты для совершения языческих ритуалов, направленных на улучшение земной жизни безо всякого духовного совершенствования, то это действительно суть только суеверия, граничащие с магией. Совсем иное – если эти ветви, как и вербные, хранятся как вещественное напоминание о великих Господских праздниках – ступенях к нашему спасению», - подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка рассказал, почему именно в преддверии Троицы совершаются особые заупокойные богослужения.

«День Святой Троицы завершает круг праздников и постов, связанных с Пасхой. Этот круг, от Недели мытаря и фарисея до Недели всех святых, не просто показывает нам историю нашего спасения, но и включает нас в эту историю посредством Святой Церкви. В день Святой Троицы мы вспоминаем, что в Церкви Христовой живет Святой Дух, освящающий нас, и силой этого Духа то, что Церковью будет связано на земле, будет связано на небе (Мф. 18:18). То есть Церковь может, вопреки земному рассуждению, влиять и на потустороннюю участь человека. Потому и в самый день Троицы, и накануне, в субботу, мы совершаем особые молитвы о всех умерших, наипаче же о тех, кто – по земному рассуждению – своей жизнью лишил себя возможности оправдания на Страшном суде», - заключил митрополит Антоний.

В тему:  6 июня православные отмечают особый день поминания умерших - Троицкую поминальную субботу.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия

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