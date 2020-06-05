Американские ученые посоветовали заниматься сексом в медицинских масках

Главное: Американские ученые советуют заниматься сексом без поцелуев и в защитных масках, чтобы не заразиться коронавирусом.

Детали: Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что новый коронавирус может передаваться во время интимных отношений. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на британские СМИ, они рекомендуют парам избегать поцелуев, принимать душ до и после полового контакта, а также использовать защитные маски в процессе.

При этом исследователи указали на безопасность занятий сексом с партнерами, с которыми они проводят карантин.

В тему: В марте 2020 года известный врач Евгений Комаровский заявил, что случаи заражения коронавирусом половым путем не зафиксированы, однако во время секса коронавирус можно легко передать в «процессе поцелуев». Поэтому он рекомендовал избегать в процессе контактов лицом к лицу.

8 мая китайские ученые обнаружили следы вируса SARS-CoV-2 в сперме человека. Это не означает, что он может передаваться половым путем, но требует дополнительных исследований в области влияния на мужскую репродуктивную систему. Кроме того, по данным медиков, коронавирус может до трех дней сохраняться на волосах.