В Подмосковной больнице умер один из самых известных комиков советского кинематографа

Главное: В реабилитационном центре в Подмосковье умер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года.

Детали: В Подмосковье умер известный советский и российский актер Михаил Кокшенов. Как сообщает канал Mash в Telegram, это произошло в лечебном центре.

Информацию о смерти 83-летнего артиста подтвердила также поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.

Как сообщает РБК со ссылкой на жену Кокшенова Наталью Лепехину, смерть наступила поздно вечером 4 июня, в болльнице.

При этом причина смерти не указывается. Однако известно, что в 2017 году Кокшенов перенес инсульт. С тех пор он перестал появляться на публике.

За свою творческую карьеру Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, преимущественно в комическом амплуа: «Не может быть», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода», «Ширли-мырли», «Самая обаятельная и привлекательная».

В 90-е и «нулевые» также выступил режиссером и продюсером более чем десятка фильмов весьма сомнительного качества, среди которых наиболее известны «Русский бизнес» и «Русское чудо».

В последний раз он снимался в сериале «Воронины» в 2010 году.