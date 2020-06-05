Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Подмосковной больнице умер один из самых известных комиков советского кинематографа

В Подмосковной больнице умер один из самых известных комиков советского кинематографа

Главное: В реабилитационном центре в Подмосковье умер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года.

Детали: В Подмосковье умер известный советский и российский актер Михаил Кокшенов. Как сообщает канал Mash в Telegram, это произошло в лечебном центре.

Скриншот сообщения о смерти Михаила Кокшенова в Telegram

Информацию о смерти 83-летнего артиста подтвердила также поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения Любви Воропаевой о смерти Михаила Кокшенова в Facebook

Как сообщает РБК со ссылкой на жену Кокшенова Наталью Лепехину, смерть наступила поздно вечером 4 июня, в болльнице.

При этом причина смерти не указывается. Однако известно, что в 2017 году Кокшенов перенес инсульт. С тех пор он перестал появляться на публике.

За свою творческую карьеру Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, преимущественно в комическом амплуа: «Не может быть», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода», «Ширли-мырли», «Самая обаятельная и привлекательная».

В 90-е и «нулевые» также выступил режиссером и продюсером более чем десятка фильмов весьма сомнительного качества, среди которых наиболее известны «Русский бизнес» и «Русское чудо».

В последний раз он снимался в сериале «Воронины» в 2010 году.

Тэги: болезнь, Россия, смерть, культура, Михаил Кокшенов

Комментарии

Статьи

05.06.20 09:19

Забытая трагедия добровольцев «Правого сектора»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
04.06.20 09:48

Хаос в империи зла

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Скупают по 500 гривен. Зачем украинцам массово предлагают уступить свое право на землю
05.06.20 13:27

Скупают по 500 гривен. Зачем украинцам массово предлагают уступить свое право на землю

Автор: Людмила Ксенз, «Страна»

Выбор редакции
Это знак? Молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире
Это знак? Молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире
Это знак? Молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире
Это знак? Молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

У стен Верховной Рады протестующие сожгли милицейский «бобик», привезенный из России

У стен Верховной Рады протестующие сожгли милицейский «бобик», привезенный из России
05.06.20 11:33
673
Последние новости
05.06.20 14:40

В Подмосковной больнице умер один из самых известных комиков советского кинематографа
05.06.20 14:30

В Черногории впервые после карантина состоялся масштабный крестный ход
05.06.20 14:15

Малышка оказалась в реанимации после посещения парка в Броварах
05.06.20 14:15

В Церкви рассказали, возможны ли Таинства онлайн
05.06.20 13:48

Минобразования обещает, что выпускников в этом году не будут призывать в армию
05.06.20 13:10

В Ровно подросток изнасиловал маленькую девочку
05.06.20 12:46

На Полтавщине мужчина сжег свою бывшую жену заживо прямо посреди магазина
Фото и Видео
Малышка оказалась в реанимации после посещения парка в Броварах
Малышка оказалась в реанимации после посещения парка в Броварах
Малышка оказалась в реанимации после посещения парка в Броварах
Малышка оказалась в реанимации после посещения парка в Броварах
На Полтавщине мужчина сжег свою бывшую жену заживо прямо посреди магазина
На Полтавщине мужчина сжег свою бывшую жену заживо прямо посреди магазина
Спустя ровно 15 лет мужчина снова поджог себя у стен Верховной Рады
Спустя ровно 15 лет мужчина снова поджог себя у стен Верховной Рады
Ливень затопил Мукачево: местные жители делятся видео
Ливень затопил Мукачево: местные жители делятся видео
У стен Верховной Рады протестующие сожгли милицейский «бобик», привезенный из России
У стен Верховной Рады протестующие сожгли милицейский «бобик», привезенный из России
«Сбросимся всей страной»: Коломойский стал дедом сразу двух внуков
«Сбросимся всей страной»: Коломойский стал дедом сразу двух внуков
Появилось видео, как в Запорожье воспитательница убила ребенка (18+)
Появилось видео, как в Запорожье воспитательница убила ребенка (18+)
Это знак? Молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире
Это знак? Молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире
В Краматорске женщина воткнула себе в шею нож на глазах у детей
В Краматорске женщина воткнула себе в шею нож на глазах у детей
Водитель в халате припарковался прямо посреди детской площадки под Киевом
Водитель в халате припарковался прямо посреди детской площадки под Киевом
fraza.ua
Новости блогосферы
05.06.20 10:22

Забытая могила первого космонавта Украины. Позор нам всем, начиная от Зеленского
04.06.20 19:19

Зеленский может не соблюдать карантин. Потому что «шеф всегда прав»
04.06.20 08:02

Негромайдан планировался давно. Но запустили его раньше срока
04.06.20 07:43

Кошмар в Нью-Йорке от первого лица

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.