Главные новости за 5 июня 2020 года

- Пожилой мужчина пытался совершить самоподжог на митинге за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова у стен Верховной Рады. Аналогичный поступок он уже совершал летом 2005 года.

- Ровно потрясло страшное преступление. Тут 14-летний парень изнасиловал 12-летнюю девочку.

- США выделяют на «мировую борьбу» с коронавирусом 11 миллиардов долларов. Об этом сообщил госсекретарь страны Майк Помпео.

- Во время протестов в Буффало (США) два копа жестоко избили пожилого мужчину. Появилось видео инцидента.

- Американский миллиардер Билл Гейтс рассказал, собирается ли чипировать людей. Он назвал слухи о себе «теорией заговора».

- В штате Висконсин ударом молнии разорвало самый большой национальный флаг США в мире. Появилось видео.