Минобразования обещает, что выпускников в этом году не будут призывать в армию

Главное: В этом году выпускники школ не будут призываться в армию в связи с переносом сроков вступительной компании в вузы, связанной с эпидемией COVID-19. При этом Минобороны обещало не призывать на срочную службу молодых людей в возрасте 18-19 лет без их согласия.

Детали: Министерство образования Украины провело переговоры с Министерством обороны о том, чтобы выпускников школ этим летом не призывали на срочную службу в армию. «Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях», — заявила министр образования Любомира Мандзий в эфире hromadske.

По ее словам, они договорились не допускать случаев, когда выпускники, которым исполнилось 18 лет, «когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию».

В тему: 28 мая 2020 г пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что ведомство разослало в военные комиссариаты письмо с уведомлением о том, что мужчины 18-19 лет могут призываться к прохождению службы в Вооруженных Сил Украины только с письменного согласия.