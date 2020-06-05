В США молния поразила двух солдат

Главное: В американском Вашингтоне молния поразила двух солдат. Инцидент произошел в парке рядом с Белым домом.

Детали: В вашингтонском парке Лафайет прямо рядом с Белым домом молния во время непогоды поразила двух солдат. Их срочно госпитализировали.

Известно, что военнослужащие охраняли порядок во время протестов, охвативших столицу США после убийства темнокожего Джорджа Флойда.

Полиция сообщает: «Вскоре после полуночи поступил звонок с сообщением о двух военнослужащих, пострадавших от удара молнии, ударившей неподалеку в пределах периметра парка Лафайет. Оба были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозу для жизни».

В тему 5 июня 2020 года появилось видео, как молния разорвала самый большой национальный флаг США в мире.