В Ровно подросток изнасиловал маленькую девочку

Главное: Ровно потрясло страшное преступление. Тут 14-летний парень изнасиловал 12-летнюю девочку.

Детали: В Ровно 14-летний парень изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает ICYV.

Известно, что он напал на ребенка в подъезде одного из многоэтажных домов.

В полиции говорят, что малолетний насильник снимал свои действия на видео, после чего «хвастался» кадрами перед одноклассниками, доказывая тем самым, что девочка с ним якобы встречается.

В правоохранительные органы обратились родственники школьницы, которые увидели жуткое видео.

Полиция сообщает: «Парень познакомился со своей жертвой в Instagram, а через несколько дней они решили встретиться вживую».

При этом своей вины парень не признает. За содеянное ему грозит срок до двенадцати лет лишения свободы.

В тему 25 мая 2020 года сообщалось, что под Киевом два копа избили и изнасиловали девушку.

10 апреля 2020 года стало известно, что на Буковине односельчанин жестоко изнасиловал старушку в ее же доме.