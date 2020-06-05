С сегодняшнего дня в Украине возобновляют работу рестораны и кафе. Но далеко не везде

Главное: В рамках очередной волны послабления карантина с сегодняшнего дня в Украине возобновляют работу заведения общественного питания. Но только при соблюдении ряда ограничений. Киева и еще семи областей это послабление не касается.

Детали: Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила работы ресторанов, которые вступают в силу сегодня, 5 июня. На своей странице в Facebook пресс-служба ведомства опубликовала ограничения, которые необходимо соблюдать при посещении мест общественного питания.

В частности, при этом запрещается:

— вход в заведение без сопровождения сотрудника;

— проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т. д., в которых принимают участие более 10 человек;

— приготовление пищи на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей перегородкой;

— функционирование буфетов и других отдельных зон самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков;

— самообслуживание в заведениях быстрого питания (подносы, блюда, напитки и столовые приборы должнен выдавать персонал по просьбе посетителя);

— находится более 4 человек за одним столиком, не считая детей.

В то же время, по данным МОЗ, на сегодняшний день Киев и семь областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Таким образом, их перечисленные выше условия не касаются.

В тему: 3 июня 2020 года Кабинет министров Украины принял решение ослабить карантинные меры в стране, начиная с 5 июня. В этот день возобновят работу кафе, рестораны и церкви, а люди старше 60 лет смогут перестать соблюдать самоизоляцию.