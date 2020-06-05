США выделили на борьбу с коронавирусом внушительную сумму

Главное: США выделяют на «мировую борьбу» с коронавирусом 11 миллиардов долларов. Об этом сообщил госсекретарь страны Майк Помпео.

Детали: Госсекретарь США Майк Помпео заявил о выделении «на международные меры» по борьбе с распространением коронавируса 11 миллиардов долларов.

Также он сообщил, что еще 194 миллиона долларов пойдут на гуманитарную помощь: на 180 миллионов долларов купят американские аппараты искусственной вентиляции легких, а 14 миллионов долларов направят на «поддержку беженцев, мигрантов и принимающих общин, пострадавших от пандемии».

В тему 4 июня 2020 года стало известно, что британские ученые объяснили специфику смертельной опасности коронавируса.

1 июня 2020 года сообщалось, что глава Армении и его семья заразились коронавирусом.