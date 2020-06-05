Известный американский рэпер дал семье Джорджа Флойда и другим жертвам полиции два миллиона долларов

Главное: Американский рэпер Канье Уэст помог семье Джорджа Флойда, которого 25 мая убили полицейские Миннеаполиса. Он выделил круглую сумму жертвами копов.

Детали: Американский рэпер Канье Уэст помог семье погибшего от рук полицейских Миннеаполиса темнокожего Джорджа Флойда и другим жертвам копов. Артист перечислил им два миллиона долларов, пишут местные СМИ.

Среди прочего Канье Уэст оплатил будущее обучение в колледже для шестилетней дочери Джорджа Флойда.

В тему 4 июня 2020 года охранник, смерть которого вызвала массовые протесты в США, болел коронавирусом.

4 июня 2020 года друг убитого полицейскими Джорджа Флойда поведал жуткие подробности его смерти: «Он плакал перед тем, как умереть».