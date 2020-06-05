Билл Гейтс рассказал, будет ли чипировать людей

Главное: Американский миллиардер Билл Гейтс рассказал, собирается ли чипировать людей. Он назвал слухи о себе «теорией заговора».
Детали: Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о том, что собирается чипировать людей по завершении пандемии коронавируса. Его цитируют СМИ США.
Подобные слухи бизнесмен назвал «теорией заговора».
Билл Гейтс сказал: «Я никогда не занимался микрочипами».
Он добавил: «Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико».
В тему 25 мая 2020 года сообщалось, что раввины прокляли Билла Гейтса.
11 мая 2020 года появилась новость, что Рокфеллеры знали о пандемии коронавируса заранее.