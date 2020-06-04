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В Мукачево стартовал кругосветный автопробег для сбора средств больным детям

В Мукачево стартовал кругосветный автопробег для сбора средств больным детям

Главное: На Закарпатье стартовал кругосветный автопробег с целью собрать средства на реабилитационный центр для больных гемофилией. Инициаторы — отец и сын, которые сами столкнулись с проблемой этого заболевания.

Детали: В Мукачево стартовал кругосветный автопробег, цель которого — собрать средства на реабилитационный центр для больных гемофилией детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, по просьбе организаторов перед началом путешествия клирик Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви отслужил молебен на начало доброго дела.

«Молитву совершил священнослужитель Мукачевского Свято-Николаевского женского монастыря архимандрит Тихон (Лютянский). После совершения молитвы священник окропил путешествующих святой водой и пожелал всех благословений в путешествии», — сказано в сообщении.

Кругосветное путешествие на автомобиле совершают 16-летний Андрей и его отец Андрей Закутный. Мукачевцы пересекут 5 континентов и более 65 стран мира. Отец и сын хотят собрать средства на строительство всеукраинского реабилитационного центра для больных гемофилией детей.

Автор и участник проекта — школьник Андрей Закутный, сам страдает гемофилией, поэтому хорошо понимает необходимость такого медицинского учреждения.

По словам организаторов, «главный месседж инициативы напомнить человечеству о том, что каждый сантиметр нашей планеты уникален. Конечная цель этого масштабного путешествия, которое продлится около 20 месяцев — создание реабилитационного центра».

Маршрут автопробега проходит через большинство областей Украины, страны Евросоюза, Великобританию, Канаду, США, Южную Америку, Африку, Ближний Восток, Австралию, Азию, Японию.

В тему: 04.06.2020 запорожский митрополит призвал канонизировать знаменитого врача Николая Пирогова.

Тэги: путешествие, гемофилия, благотворительность

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